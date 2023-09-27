Haberler Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hedefleri büyük. Grup aşamasında yarışan iki temsilcimiz de kupada sonuna kadar devam etmek istiyor. Güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek olan iki takımımızın kupayı kazanma oranları açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 20:10 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 20:13
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Euro Club Index ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma şanslarını açıkladı.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in derlediği habere göre; Temsilcilerimiz bu sıralamada kendilerine ilk 10'da yer buldu.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İŞTE TAKIMLARIN KUPAYA UZANMA ŞANSLARI:

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

4- Fiorentina: %9.5

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

5- Lille: %8.1

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

6- BEŞİKTAŞ: %4.1

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