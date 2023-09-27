UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Avrupa'da takımlarımızın serüvenleri devam ediyor.
Avrupa'da takımlarımızın serüvenleri devam ediyor.
Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yollarına grup aşamasından devam ediyor.
Beşiktaş'ın D Grubu'ndaki rakipleri Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano.
Siyah-beyazlılar ilk maçı Belçika deplasmanında Club Brugge karşısında 1-1 tamamladı.
Fenerbahçe ise H Grubu'nda Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava ile eşleşti.
Sarı-lacivertli ekip ilk maçta konuk ettiği Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti.
Euro Club Index ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma şanslarını açıkladı.
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in derlediği habere göre; Temsilcilerimiz bu sıralamada kendilerine ilk 10'da yer buldu.
İŞTE TAKIMLARIN KUPAYA UZANMA ŞANSLARI:
1- Eintracht Frankfurt: %13.1
2- Aston Villa: %13.0
3- FENERBAHÇE: %10.4
7- Brighton: %3.7
8- Club Brugge: %2.8
9- Gent: %2.7
10- AZ Alkmaar: %2.5