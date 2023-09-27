Adana Demirspor - Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor.
Şenol Güneş'in öğrencileri kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
MÜCADELENİN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.