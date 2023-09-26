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Beşiktaş Tüpraş ile anlaştı

Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Tüpraş’la 3 senelik anlaşmaya vardı İlk yıl 230 milyon TL alınacak, diğer yıllarda TÜFE oranında artış yapılacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Beşiktaş Tüpraş ile anlaştı

Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen anlaşma gerçekleşti ve siyah-beyazlı kulüp stadyum sponsorluğu için Tüpraş'la anlaşma sağlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi. Beşiktaş, anlaşmadan ilk sene 230.383.150 TL (Yaklaşık 8.5 milyon dolar) alacağını daha sonraki seneler bu bedelin TÜFE oranına göre değişeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar, 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."

BEŞİKTAŞ TOKEN TANITILIYOR

Beşiktaş ve kripto varlık işlem platformu Paribu iş birliğiyle hayata geçen Beşiktaş Token için Başkan Ahmet Nur Çebi ve Paribu CEO'su Yasin Oral'ın da katılım sağlayacağı basın toplantısı bugün 13.00'te Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek.

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