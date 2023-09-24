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Beşiktaş'ta Jean Onana'nın paylaşımına tepki!

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçında taraftarı önünde Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş'ta maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. 18 kişilik kadroda bulunmayan Jean Onana, Beşiktaş'ın Kayserispor maçından önce paylaştığı fotoğraf nedeniyle eleştiri oklarını üstüne aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 17:28
Beşiktaş'ta Jean Onana'nın paylaşımına tepki!

Beşiktaş'ın Yaz transfer döneminde Fransa Lig 1 ekibi Lens'ten 4.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Jean Onana, Beşiktaş'ın Kayserispor maçı öncesi sosyal medya hesabından flaş bir fotoğraf paylaştı.

Kamerunlu futbolcu, eski takımı Lens'in maçını canlı izlediği bir fotoğraf paylaştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Kayserispor müsabakası öncesi Jean Onana'nın böyle bir paylaşım yapmasını eleştirdi.

24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 6 maçta görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.

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