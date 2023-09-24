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BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Kayserispor'u ağırlayacak. Kritik müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, kazanmak ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Maçı canlı şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler, "Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle, Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle, Beşiktaş maçı canlı izle, BJK maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman?" gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 15:10
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Eylül Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Necip, Masuaku, Demir Ege, Chamberlain, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Kayserispor: Bilal, Carole, Kolovetsios, Attamah, Uzodimma, Karimi, Ackah, Ramazan, Mane, Gökhan, Thiam

İKİ TAKIM ARASINDA 55. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek. 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 54 maçın 33'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırdı, Kayserispor ise 56 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakadan da galip ayrıldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile yaptığı 27 lig maçında 22 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların ev sahibi takım olarak çıktığı bu müsabakaların 3'ü berabere tamamlanırken, 2'sinden ise Kayserispor galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Beşiktaş'ı 2009-2010 sezonunda 1-0, 2011-2012'de ise 2-0'lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 27 karşılaşmada Beşiktaş 61 gol kaydetti, Kayserispor ise 20 kez ağları sarstı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu. 2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

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