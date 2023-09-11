Lingard seferi

Beşiktaş, Avrupa'da transfer dönemi devam ederken Jesse Lingard ile ilgilenmiş ancak işi imza aşamasına getirememişti. Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra kulüpsüz kalan İngiliz yıldız bir süre Arap yarımadasından öneri beklemişti. Oradan da beklediği telefon gelmedi. Siyah-beyazlılar tecrübeli hücum oyuncusu için Lingard'a bir teklif daha yaptı. Alex Oxlade-Chamberlaind de İngiltere Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Jesse ile bir görüşme yaptı ve ona hem Türkiye'yi hem İstanbul'daki yaşamı hem de Beşiktaş Kulübünü anlattı.

76 GOL 57 ASİST

Jesse Lingard, Manchester United, Leicester City, Birmingham City, Derby Country, West Ham United, Brighton ve Nottingham Forest formalarını toplam 379 defa taşıdı. 76 gol kaydetti. 57 de asist yaptı. Kariyerinde sadece 1 defa kırmızı kartal oyun dışında kaldı. Milli Takım'da da 32 maçta 6 golü bulunuyor