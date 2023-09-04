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Beşiktaş'ım Colley!

Kartal Sivas'ı evinde rahat geçti. Beşiktaş, Avrupa'daki hızını Süper Lig'e de taşıdı. Colley nefis bir kafayla açılışı yaptı. 30'luk stoper şimdiden 3 gole ulaştı. Rashica da siftah yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ım Colley!

Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş, dün Süper Lig'de Sivasspor'u evine eli boş yollarken gecenin yıldızlarından biri Omar Colley'di. 30 yaşındaki tecrübeli stoper, 25. dakikada nefis bir kafa golüyle siyah beyazlıları öne geçiren isim oldu. Pendikspor karşılaşmasında ağları sarsan, 1 golü de hatalı kararla geçersiz sayılan Colley, Dinamo Kiev sınavında da skora katkıda bulunmuştu. Colley böylece bu sezon siyah beyazlı takımda gol sayısını 3'e yükseltmiş oldu.

İLK KEZ 11'DE OYNADI VE

Ayrıca Kara Kartal'ın Süper Lig'de attığı 4 golün ikisini kafa vuruşlarıyla kaydeden Omar Colley, Mart 2017'den (Genk formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Öte yandan galibiyeti perçinleyen isim olan Milot Rashica da Beşiktaş formasıyla golle tanıştı. Siyah beyazlı takımla ligde ilk kez 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki Kosovalı yıldız oyuncu, siftahını yapmış oldu. Maç sonrası taraftarın alkışladığı isimler arasında yer aldı.

12. ADAM YINE 10 NUMARA

Beşiktaş taraftarı Sivas karşısında takımını yine yalnız bırakmadı. İlk düdükten itibaren bitmek bilmez bir coşkuyla Kara Kartal'ı destekleyen siyah beyazlılar, 12. adamlık örneği sergiledi. Stadın büyük kısmını dolduran Beşiktaşlı futbolseverler, mücadelenin bitiminde takımı tribürlere çağırarak alkışladılar.

SULTANLARA DESTEK

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, A Milli Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile karşı karşıya geldiği 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finali stadyum skorboardlarında yayınlandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları'na destek oldu. Maç marşlarla takip edildi.

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