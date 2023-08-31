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PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş ve Emre Kocadağ...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da aynı sebepten dolayı 400 bin TL para cezası aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 17:40
PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş ve Emre Kocadağ...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 31 Ağustos 2023 tarihli kararları açıklandı. TFF'nin sitesinde yer alan kararlar şu şekilde;

"1-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 26.08.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.–ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST F ve KUZEY ÜST G2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. masörü OSMAN DURAN 'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi SERKAN GÜRBÜZ 'ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi MAHMUT UĞUR ÇİLKIZ 'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi AYKUT KARAKAYA'nın, 27.08.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 26.08.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. görevlisi SERKAN REÇBER 'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 27.08.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi EMRE KOCADAĞ'ın, 08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"

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