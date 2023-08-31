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Beşiktaş'ta gündem yeniden Isak Hien! Şenol Güneş transfere sıcak bakıyor

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper hattını güçlendirmek istiyor. Siyah beyazlılar önceki transfer döneminde temas kurulan Verona'nın stoperini gündemine aldı. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta gündem yeniden Isak Hien! Şenol Güneş transfere sıcak bakıyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş'ta gözler, gerçekleştirilecek stoper takviyesine çevrildi. Siyah-Beyazlılar'ın, önceki transfer döneminde temas kurulan Verona'nın stoperi Isak Hien'i gündemine aldığı ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Burkina Faso ve İsveç vatandaşlığı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun transfer sürecini yönetiyor. Oyuncunun kulübü Verona ile birkaç gündür temas halinde olan Kocadağ'ın transferi uygun bir maliyetle sonuçlandırmayı planladığı, İtalyan ekibinin ise 7-8 milyon Euro civarında bir gelir beklediği öğrenildi.

1.91 boyundaki futbolcunun Verona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

9 GOL KATKISI

Kariyerine AIK ekibinin altyapısında başlayan Hien, daha sonra FC Djursholm ve Vasalund'da devam etti. 2017-2020 arasında Vasalund ekibinde 80 maçta 4 gol atan futbolcu daha sonra Djurgarden'in yolunu tuttu. Sonrasında Vasalund'a kiralandı ve 2022'den bu yana da Verona formasını giyiyor. Bu sezon 2 maçta görev yapan ve 174 dakika süre alan futbolcu geçen sezon da 33 maçta görev yaptı. Hien şu ana kadar kariyerinde 147 maçta 9 gol atarken, 5 de asist üretti.

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