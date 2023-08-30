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Mircea Lucescu: Beşiktaş taraftarı mükemmel atmosfer oluşturuyor

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Beşiktaş taraftarı çok iyi ve mükemmel atmosfer oluşturuyor” dedi. Ekstra bir hazırlık yapmadıklarını söyleyen Lucescu, "Umarım genç oyuncular bu atmosfer karşısında iyi oynarlar. Bu oyuncularla iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 19:24
Mircea Lucescu: Beşiktaş taraftarı mükemmel atmosfer oluşturuyor

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ikinci maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev'i konuk edecek. Mücadele öncesi Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve oyunculardan Vladyslav Vanat düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosferin mükemmel olduğuna değinen 78 yaşındaki teknik adam, "Leipzig maçında neler olduğunu görmüştük. Beşiktaş taraftarı çok iyi ve mükemmel atmosfer oluşturuyor. Her zaman takımlarına katkı sağlayan bir taraftar grubu var burada. Oyuncularıma, Leipzig maçından sonra sesten ve gürültüden çıkan oyuncudan bahsetmem gerekiyor. O dönemde çok geç oyuncular vardı. 2 senedir taraftarsız oynuyoruz, bu yüzden zor bir maç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"UMARIM GENÇ OYUNCULAR BU ATMOSFER KARŞISINDA İYİ OYNARLAR"

Mücadeleye ekstra bir hazırlık yapmadıklarını söyleyen Lucescu, "Normal hazırlandık aslında. İlk maç iyi oynadık. Rakibimiz iyi transferler yaptı. Beşiktaş, Avrupa içinde iyi bir takım oldu. Kontratak ve penaltıdan goller yedik. Umarım genç oyuncular bu atmosfer karşısında iyi oynarlar. Bu oyuncularla iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NA ÖNEM VERİLMESİ GEREKİYOR"

Türkiye liginde favori bir takımı olup olmadığı sorulması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye liginde favorim yok aslında. Türk takımları gelişmeye başladı. Avrupa ligleri göz önüne alındığı düşünülürse Türkiye ligi seviye ve katile olarak arttı. Avrupa'nın 6. büyük liginden biri oldu diyebiliriz. Bu kalite taraftarları da statlara çekiyor. Ama milli takıma da önem verilmesi gerekiyor. Bu 4 takımda çok fazla oynayan Türk futbolcu yok. Finallerde milli takımın başarısı yok gibi bir şey. Bu yüzden milli takıma önem verilmesi gerekiyor. Bunlara yorum yapıyorum çünkü 6 yılımı burada geçirdim" şeklinde konuştu.

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