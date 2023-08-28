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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Cenk ve Salih alarmı! Devre arası...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sezona önemli takviyelerle giriş yapan Beşiktaş'ta, Cenk Tosun ve Salih Uçan tehlikesi belirdi. İki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 07:57
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Cenk ve Salih alarmı! Devre arası...

Beşiktaş'ta 2024'te bitecek sözleşmeleri yenilenmeyen ve maaşlarında hala iyileştirme yapılmayan Cenk Tosun ve Salih Uçan'da tehlike büyük...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Cenk ve Salih alarmı! Devre arası...

Milliyet'te yer alan habere göre iki futbolcu da siyah-beyazlı takımda yıllık sadece 10 milyon lira düzeyinde garanti ücret kazanıyor. Cenk ve Salih bonuslar hariç yıllık ücretlerinin en az 1 milyon euro seviyesine çıkarılmasını bekliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Cenk ve Salih alarmı! Devre arası...

İki oyuncu yeni sözleşme ve iyileştirme yapılmazsa devre arası yurt dışında bir kulüple kontrat imzalama hakkı elde edecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Cenk ve Salih alarmı! Devre arası...

Siyah-beyazlı takımın kaptanlığını yapan Cenk yurt dışında tanınan bir golcü ve ciddi piyasası var. MLS ekibi Chicago Fire devre arasında deneyimli forvete toplam 9 milyon dolar karşılığında 3 senelik sözleşme teklif etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Cenk ve Salih alarmı! Devre arası...

Beşiktaş'la kontratı 1 yıl otomatik uzayan Cenk, ABD'den aldığı teklifi geri çevirmişti. Cenk gibi Salih de Kartal'la anlaşma sağlayamazsa yurt dışına gitmeye sıcak bakıyor. Salih daha önce Roma, Sion ve Empoli formaları giymişti.

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