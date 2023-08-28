BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Cenk ve Salih alarmı! Devre arası...

Milliyet'te yer alan habere göre iki futbolcu da siyah-beyazlı takımda yıllık sadece 10 milyon lira düzeyinde garanti ücret kazanıyor. Cenk ve Salih bonuslar hariç yıllık ücretlerinin en az 1 milyon euro seviyesine çıkarılmasını bekliyor.