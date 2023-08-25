Pendik maçı tekrarlansın!

Beşiktaş, Pendikspor karşılaşmanın tekrarlanması yönünde karar alınmasını beklediklerini açıkladı. Açıklamada; MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun Beşiktaş'ın başvurusu üzerine gönderdiği (Yardımcı hakem sadece uygulama açısından eksik bir tavır göstermiştir. VAR hakemi ile yapılan görüşmede, topun tam pozisyonunu gösteren yayıncı kuruluştaki kayıtlarda net bir görüntü olmadığı için VAR Protokolü gereği sahadaki hakem kararını desteklemek durumunda kaldığını belirtmiştir" cevap yazısına atıfta bulunularak, "Hakem hatası ve teknoloji eksikliği nedeniyle puan kaybı yaşadığımız ve haklılığımız, bizzat MHK Başkanı İbanoğlu tarafından tescil edilmişken; artık gerçeklerden kaçmadan, perde arkasına saklanmadan hakkımızın teslim edilmesi, bu doğrultuda Beşiktaş-Pendikspor maçının tekrarlanması yönünde karar alınması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kabahat VAR, özür niye YOK?

Beşiktaş, Kulübü, Pendikspor maçında yaşanan skandal hakem yönetimi sonrası TFF'ye şu "SORUYORUZ! Bunları bilmek hakkımız!" diyerek şu soruları yöneltti:

PENDIKSPOR maçındaki sayılmayan golümüz buz gibi gol mü değil mi?

YAN hakemin bayrağı kaldırması hatalı mı değil mi?

KURALI bilmeyen hakem kaç puan aldı?

BU maçta VAR görüntüsü yayınlanmayacaksa hangi vahim durumda yayınlanacak? Yine başkalarını aklamak adına aleyhimize olduğunu düşündükleriniz mi?

TEKNOLOJINIZ mi yetersiz, yetersiz değilse elemanlarınız mı yetersiz? Hepsi yeterli de birilerinin niyeti mi kötü?

MAÇI tekrarlatmazsanız adaletiniz nerede kaldı?

GERÇEKLERI görmemeye daha ne kadar devam edeceksiniz?

KABAHAT VAR, özür YOK. Neden çekiniyorsunuz?

120 yıllık camiadan özür dilemek zor mu geliyor!