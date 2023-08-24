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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Koray Günter operasyonu!

Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki stoper Koray Günter için Verona’ya son teklifini yaptı. Nihai karar, hafta sonundaki görüşmenin ardından verilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Koray Günter operasyonu!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda öncelikli hedeflerden biri stoper takviyesi. Beşiktaşlı kurmaylar bu doğrultuda İtalya'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter için tüm imkanlarını zorluyor. İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi 29 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için bastıran yönetim, Verona'ya yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini tekrarladı. Daha önce kiralamaya sıcak bakmayan İtalyan ekibinin, Koray için yapılan yeni teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Bu arada senelik 1.2 milyon euro talep eden Koray Günter'in, Beşiktaş'ın yaptığı "Son rakamımız 900 bin euro" önerisine sıcak baktığı ifade edildi. Tecrübeli stoper için son karar, hafta sonunda kulüpler arasında yapılacak olan görüşmenin ardından verilecek.

İtalyan ekibiyle toplam 105 maça çıkan Koray bu dönemde 2 gol attı, 4 de asist yaptı ve 6 gole direkt katkı sağladı. Daha önce G.Saray formasını da 50 kez giyen Koray Günter; Genoa'da 15, Sampdoria'da 10, B. Dortmund A takımında ise 1 maçta görev aldı.

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