TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Chelsea'nin Faslı yıldızı için harekete geçti

Beşiktaş transfer çalışmaları doğrultusunda rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Siyah-beyazlılar, İngiliz devi Chelsea'nin orta sahası Hakim Ziyech'e kancayı taktı.

Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Faslı yıldızın menajeri ile bir araya geldi. Bu görüşmede Ziyech'in transfer şartları masaya yatırıldı. İki taraf arasında rakamsal farklılıkların olduğu ancak bir görüşmenin daha planlandığı öğrenildi.

Ancak tecrübeli oyuncunun Süper Lig'de forma giymek istemediği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş yönetimi, Ziyech'i ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Hakim Ziyech, Chelsea'de geçen sezon oynadığı 24 maçta hiç gol kaydedemezken, 3 asist yaptı.