Haberler Beşiktaş Konferans’ta rakip KF Tirana

Konferans’ta rakip KF Tirana

Kartal'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Arnavutluk takımı KF Tirana oldu. İlk maçta Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kalan KF Tirana deplasmandaki rövanşta rakibini 2-1 mağlup yenerek Beşiktaş'ın rakibi oldu. Kartal, ilk maçını 27 Temmuz'da kendi sahasında, rövanş karşılaşmasını ise 3 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Konferans’ta rakip KF Tirana
Kartal'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Arnavutluk takımı KF Tirana oldu. İlk maçta Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kalan KF Tirana deplasmandaki rövanşta rakibini 2-1 mağlup yenerek Beşiktaş'ın rakibi oldu. Kartal, ilk maçını 27 Temmuz'da kendi sahasında, rövanş karşılaşmasını ise 3 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
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