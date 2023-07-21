Konferans’ta rakip KF Tirana

Kartal'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Arnavutluk takımı KF Tirana oldu. İlk maçta Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kalan KF Tirana deplasmandaki rövanşta rakibini 2-1 mağlup yenerek Beşiktaş'ın rakibi oldu. Kartal, ilk maçını 27 Temmuz'da kendi sahasında, rövanş karşılaşmasını ise 3 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
Kartal'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Arnavutluk takımı KF Tirana oldu. İlk maçta Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kalan KF Tirana deplasmandaki rövanşta rakibini 2-1 mağlup yenerek Beşiktaş'ın rakibi oldu. Kartal, ilk maçını 27 Temmuz'da kendi sahasında, rövanş karşılaşmasını ise 3 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.