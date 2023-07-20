Dinamo Batumi 1-2 KF Tirana (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan girecek olan Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı karşılaşmada Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile Arnavutluk ekibi KF Tirana kozlarını paylaştı.

Batumi Stadyumu'nda oynanan 1. tur rövanş mücadelesinde konuk takım Tirana, 28. dakikada Regi Lushkja ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı Tirana'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Arnavutluk ekibi 79. dakikada Kristal Abazaj ile farkı ikiye çıkardı.

Tornike Kapanadze, 90. dakikada Batumi adına farkı bire indirdi. Mücadele Tirana'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. 1-1 biten ilk maçın ardından elde ettiği bu galibiyetle tur atlayan Tirana, Beşiktaş'ın 2. ön eleme turunda rakibi oldu.

Beşiktaş, Tirana ile ilk maçını 27 Temmuz'da Vodafone Park'ta oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yapılacak.