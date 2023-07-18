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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Lyanco telaşı! Fenerbahçe de peşinde

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Southampton'da forma giyen Lyanco için temaslarını sürdürüyor. Brezilyalı stoper için Southampton'la pazarlıklar devam ediyor. Fenerbahçe'nin de oyuncunun peşinde olduğu iddiaları nedeniyle siyah-beyazlılar girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Lyanco telaşı! Fenerbahçe de peşinde

Beşiktaş yönetimi teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla bitirilmesini stoper takviyesi için dört koldan saldırıyor. Amartey'in kadroya dahil edilmesi durumunda bile Güneş'in "Onu hiç düşünmeden alırım" dediği Lyanco için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

Brezilyalı stopere Fenerbahçe'nin de talip olduğu iddiaları üzerine Beşiktaş girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlı yetkililerin bir süre önce İzmir'de Göztepe ile bir hazırlık maçı yapan Southampton'ın yetkilileriyle yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ifade edilirken; transferin olumlu sonuçlandırılması için yapılan teklifin artırılması kararı verildiği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların nakit parayı yükseltmek yerine bir sonraki satış + bonus gibi ekstra primler kullanmayı planladığı ifade edildi.

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