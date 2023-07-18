Beşiktaş Mezokövesd Zsory maçı CANLI

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.
Siyah beyazlılar Almanya'daki hazırlık kampında Augsburg'un ardından Macar ekibi Mezokövesd Zsory ile karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ'IN MEZOKÖVESD ZSORY MAÇI 11'İ
Beşiktaş: Mert, Roiser, Necip, Omar Colley, Masuaku, Salih, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Aboubakar
BEŞİKTAŞ - MEZOKÖVESD ZSORY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.