TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Ortega yanıtı! İşte istedikleri rakam
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah beyazlıların Francisco Ortega'yı gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın oyuncu için yaptığı görüşmelerde oyuncunun kulübü Velez Sarsfield'ın verdiği yanıt gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş, iç transferde çalışmalarını sürdürürken dış transferde de temaslarını yoğunlaştırdı. Yeni sezon başlamadan stoper ve orta saha transferlerini çözme arzusunda olan siyah-beyazlılar, alternatifli kadro için diğer mevkilerde görüşmelerini yürütüyor. Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, bu çerçevede hem sol bek hem de sol kanat oynayabilen Francisco Ortega'yı gündemine aldı. Arjantin'in Velez Sarsfield takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için temaslar başlarken, kulübüne bonservis isteği soruldu. Siyah-beyazlı kurmayların bu sorgusuna Latin Amerika ekibi, 4.5 milyon Euro isteğiyle yanıt verdi. Rakamın ilk etapta Beşiktaş'a yüksek geldiği, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Velez'in altyapısından yetişen Francisco Ortega'nın, kulübüyle 1.5 yıl daha sürecek kontratı bulunuyor. Bu sezon 22 maçta 1964 dakika sahada kalan Tangocu; 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.