Haberler Beşiktaş Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer müjdesi!

Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer müjdesi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a İspanya'dan güzel bir haber geldi. Barcelona, siyah-beyazlıların transfer listesinde olan ve geçen yılı Lecce’de kiralık geçiren Fransız stoper Samuel Umtiti’yle yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer müjdesi!

Kadrosunu kaliteli bir savunma oyuncusu alarak güçlendirmek isteyen siyahbeyazlıların uzun süredir listesinde yer alan isimlerden biri olan Samuel Umtiti boşa çıktı! Barcelona, geçtiğimiz sezonu Lecce'de kiralık olarak geçiren Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti'nin 2025-26 sezonunda bitecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya gelecek kariyerinde bol şans diledi.

İLK RANDEVU ALINDI

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Futbol Direktörü Almany ile görüşmüştü. İspanyol basını Kazancı'nın, Barcelona'dan bazı futbolcuların durumu hakkında bilgi aldığını, bu isimlerden birinin de Umtiti olduğunu açıklamıştı. Lecce formasıyla geçen sezon 25 karşılaşmada forma giyen Samuel Umtiti gol atma başarısını gösteremedi. Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki stoper Umtiti'nin menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncuya resmi teklif yapmak için görüşme talep ettiği öğrenildi.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor! Bu sezon yer yerinden oynayacak...
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz arasındaki aşk iddiaları yeniden alevlendi!
Gol makinesi Aslan oluyor! Görüşmeler başladı
Barcelona'ya 'evet' dedi! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Ante Rebic hamlesi!
Saiss'e transfer kancası!
Deprem son dakika! 2 Temmuz deprem mi oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kaleye takviye Kaleye takviye 01:01
Ryan Kent imzaya geldi Ryan Kent imzaya geldi 01:00
Genç Devler direnemedi Genç Devler direnemedi 00:59
FIFA'dan yeni ofsayt kuralı hamlesi FIFA'dan yeni ofsayt kuralı hamlesi 00:58
Altın canavarı Altın canavarı 00:57
Fenerbahçe'ye yeni 10 numara: Kawamura Fenerbahçe'ye yeni 10 numara: Kawamura 00:48
Daha Eski
Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu! 00:36
Fenerbahçe'den De Gea bombası! Fenerbahçe'den De Gea bombası! 00:36
G.Saray'a kötü haber! İmzayı atıyor G.Saray'a kötü haber! İmzayı atıyor 00:36
Attila Szalai'ye sürpriz talip! İşte o takım Attila Szalai'ye sürpriz talip! İşte o takım 00:36
Saiss'e transfer kancası! Saiss'e transfer kancası! 00:36
Trabzonspor yeni transferini açıkladı! Trabzonspor yeni transferini açıkladı! 00:36