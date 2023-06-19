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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Saiss'in yerine Juan Jesus!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda gelecek dönem kadroda yeniden yapılanmaya gidilirken takımdan ayrılma ihtimali olan Saiss'in yerine Napoli'nin Brezilyalı stoperi Juan Jesus gündeme geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Saiss'in yerine Juan Jesus!

Beşiktaş'ta transfer çalışması hız kazanırken önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Faslı stoper Romain Saiss'in yerine Siyah-Beyazlı ekipte stoper arayışları dev am ediyordu.

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, önceki sezon da gündemine aldığı Brezilyalı stoper Juan Jesus ile ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Napoli ile şampiyonluk yaşayan Juan Jesus'un da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Napoli ile 19 resmi çıkan Jesus daha fazla şans bulabileceği bir takımda oynamak istiyor.

Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jesus'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında. 32 yaşında ve 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper istikrarlı yapısı ile dikkat çekerken uzun yıllardır İtalya Ligi Serie A'da oynamayı başarabilmiş bir savunma oyuncusu 4 kez Brezilya Milli Takım formasını giyen Juan Jesus'un adı önceki yıllarda Fenerbahçe ile de çok anılmıştı. Oyuncunun menajeri ile temasa geçilse de Beşiktaşlı kurmayların öncelikle Romain Saiss'in takımdan ayrılıp ayrılmamasının kesinleşmesini beklediği ifade ediliyor.

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