Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kulübü kombine biletlere ilişkin açıklama yaptı!

Beşiktaş Kulübü kombine biletlere ilişkin açıklama yaptı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, yeni sezonun kombine biletlerine ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 23:48
Beşiktaş Kulübü kombine biletlere ilişkin açıklama yaptı!

Beşiktaş Kulübü, yeni sezonun kombine biletlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun toplantı yaparak gelecek sezon kombinelerine ilişkin yeni kararlar aldığı belirtildi.

Alınan kararlar doğrultusunda tüm kombinelerin, siyah-beyazlı ekibin UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda yapacağı maçta geçerli olacağı ifade edildi.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ve play-off müsabakalarında kombine sahibi taraftarlara, aynı koltuklarını satın alma hakkı tanınacağı ve bilet fiyatında yüzde 25 indirim uygulanacağı kaydedildi.

Grup müsabakalarında ise aynı şartlara sahip taraftarlara yüzde 15 indirim uygulanacağı aktarıldı.

Stadın açıldığı tarihten her sezon kombine alan ve 2023-2024 sezonu için de bunu yenileyen taraftarlara ise tüm Avrupa maçlarında aynı koltukların yüzde 50 indirimle verileceği duyuruldu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları art arda patlatacak! Dzeko ile birlikte iki yıldız daha geliyor...
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten minik Kerem’le ilk paylaşım! “Yeni ekürim” Fahriye Evcen'in oğlu ve eşinin ev haline bakın...
G.Saray'da ayrılık! İşte bonservis bedeli
F.Bahçe'ye Bayern'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atiba'dan sürpriz karar! Veda ediyor
Beşiktaş'a Çekyalı orta saha!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Haziran)
2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
2023 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor! Ümit Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor! 23:52
Beşiktaş'tan kombine bilet açıklaması! Beşiktaş'tan kombine bilet açıklaması! 23:48
Filenin Efeleri 4’lü finali garantiledi! Filenin Efeleri 4’lü finali garantiledi! 22:14
F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... 21:36
Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig'de! Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig'de! 21:03
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Galibiyet şart TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Galibiyet şart 19:16
Daha Eski
Altıntop'tan A Milli Takım yorumu: Tarihe geçebiliriz Altıntop'tan A Milli Takım yorumu: Tarihe geçebiliriz 19:14
A Milli Futbol Takımı Letonya'ya ulaştı A Milli Futbol Takımı Letonya'ya ulaştı 19:12
Enes Ünal sezonun oyuncusu seçildi! Enes Ünal sezonun oyuncusu seçildi! 19:10
Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 18:56
Kepez Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı | CANLI Kepez Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı | CANLI 18:23
F.Bahçe'de ayrılık KAP'a bildirildi! İşte bonservisi F.Bahçe'de ayrılık KAP'a bildirildi! İşte bonservisi 18:19