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Beşiktaş 3-3 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında evinde ağırladığı Konyaspor'a karşı ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı maçta ikinci yarıda 3-2 geriye düştü. Siyah-beyazlılar Tayfur'la beraberliği yakaladı ancak galibiyet golünü bulamayınca ligi 2. bitirme şansını kaçırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 22:20
Beşiktaş 3-3 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 3-3 berabere tamamlandı.

Beşiktaş'ta golleri 6. dakikada Gedson, 41. dakikada Muleka ve 62. dakikada Tayfur kaydetti.

Konyaspor cephesinde ise golleri 45+2. dakikada Oğulcan, 47. dakikada Mahir ve 51. dakikada Pozuelo sahneye çıktı.

Misafir takımda 65. dakikada Oğulcan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Beşiktaş ligi 78 puanla 3. sırada tamamladı.

Konyaspor ise 51 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı.

ATIBA HUTCHINSON VEDA ETTİ
Karşılaşma öncesi Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson için veda töreni gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı taraftarlarla son kez buluşan Kanadalı oyuncu için pankart açıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya çiçek ve plaket verdi.

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