Beşiktaş 3-3 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 3-3 berabere tamamlandı.

Beşiktaş'ta golleri 6. dakikada Gedson, 41. dakikada Muleka ve 62. dakikada Tayfur kaydetti.

Konyaspor cephesinde ise golleri 45+2. dakikada Oğulcan, 47. dakikada Mahir ve 51. dakikada Pozuelo sahneye çıktı.

Misafir takımda 65. dakikada Oğulcan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Beşiktaş ligi 78 puanla 3. sırada tamamladı.

Konyaspor ise 51 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı.

ATIBA HUTCHINSON VEDA ETTİ

Karşılaşma öncesi Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson için veda töreni gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı taraftarlarla son kez buluşan Kanadalı oyuncu için pankart açıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya çiçek ve plaket verdi.