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Ahmet Nur Çebi açıkladı! Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş başvuru

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin haziran ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili aldığı karar nedeniyle UEFA'ya başvuruda bulunduklarını açıkladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 15:53
Ahmet Nur Çebi açıkladı! Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş başvuru

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin haziran ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi açıkladı! Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş başvuru

Ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçların geçersiz sayılmasıyla ilgili görüşlerinin çok eleştirildiğini hatırlatan Ahmet Nur Çebi, "Depremlerin ardından iki takımın ligden çekilmek zorunda kalması sonrası uygulama ile ilgili olarak şahsıma basının sorduğu bir soru üzerine, 'Biz adaletli bir uygulama istiyoruz; bunu kendimiz için değil, herkes için istiyoruz. Oynanmayan maçlar yok hükmündedir.

Ahmet Nur Çebi açıkladı! Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş başvuru

Ne bize ne de başka bir takıma ligden çekilen takımlarla ilgili olarak 3'er puan verilsin' şeklinde özetlenebilecek bir açıklama yapmıştık. O gün, 'Vay efendim bunca acı varken Beşiktaş Başkanı puan peşinde koşuyor' şeklinde, beni acımasızca eleştiren çevreler oldu ama her zaman olduğu gibi gelinen nokta beni haklı çıkardı; birçok çevre dediğime geldi. Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır. Ayrıca UEFA nezdinde de girişimlerimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi açıkladı! Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş başvuru

Siyah-beyazlı futbol takımının aldığı başarılı sonuçlar karşısında mutlu olduklarını aktaran Çebi, "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız, mayıs ayı boyunca aldıkları güzel sonuçlarla yüzümüzü güldürmeye devam ettiler. Bu başarının önümüzdeki sezona ve Avrupa kupalarında oynayacağımız maçlara da yansımasını temenni ediyorum." diye görüş belirtti.

Ahmet Nur Çebi açıkladı! Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş başvuru

Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin kalan maçlarının rakipleri lehine 3-0 hükmen tescil edilmesine karar vermişti.

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