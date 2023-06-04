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Beşiktaş'a Fransız joker! İşte Kondogbia için yapılan teklif

Beşiktaş Kulübü’nün, Atletico Madrid’in 30 yaşındaki yıldızı Geoffrey Kondogbia’ya senelik 2 milyon euro’luk bir teklif yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş'a Fransız joker! İşte Kondogbia için yapılan teklif

Beşiktaş, Atletico Madrid'den Geoffrey Kondogbia'nın peşinde... El Mundo Deportivo gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Kondogbia için ilk teklifini yaptı. Beşiktaş, Atletico'ya 2.5 milyon euro teklif ederken, oyuncuya da yılda 2 milyon euro önerdi. 30 yaşındaki yıldız oyuncu daha fazlasını isterken, henüz bir yanıt vermedi. 3 yıllık anlayma önerilen Kondogbia'nın Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Lens, Sevilla, Monaco, Inter ve Valencia formaları giyen Geoffrey Kondogbia, 2020 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu. Bu sezon İspanyol ekibinde 29 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 2 asist yaptı.

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