Beşiktaş'a Fransız joker! İşte Kondogbia için yapılan teklif

Beşiktaş, Atletico Madrid'den Geoffrey Kondogbia'nın peşinde... El Mundo Deportivo gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Kondogbia için ilk teklifini yaptı. Beşiktaş, Atletico'ya 2.5 milyon euro teklif ederken, oyuncuya da yılda 2 milyon euro önerdi. 30 yaşındaki yıldız oyuncu daha fazlasını isterken, henüz bir yanıt vermedi. 3 yıllık anlayma önerilen Kondogbia'nın Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Lens, Sevilla, Monaco, Inter ve Valencia formaları giyen Geoffrey Kondogbia, 2020 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu. Bu sezon İspanyol ekibinde 29 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 2 asist yaptı.