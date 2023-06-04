Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile golü hatırladılar

Kasımpaşa engelini bir önceki hafta oynanan Adana Demirspor maçında galibiyeti getiren golleri atan Vincent Aboubakar, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un gol katkısıyla geçen siyah-beyazlı ekipte Tayfur Bingöl ve Atiba Hutchinson da bu sezonki ilk gollerini kaydetti.

Valerien Ismael döneminde gol katkısı vermekte güçlük çeken bazı siyah-beyazlı oyuncular, Güneş'in göreve gelmesinin ardından attıkları gollerle Beşiktaş'ın son dönemdeki çıkışında etkin rol oynadı.

CENK TOSUN GOL MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ

Şenol Güneş'in göreve gelmesinden önce forma giymekte zorluk çeken Cenk Tosun, tecrübeli teknik adamla büyük çıkış yakaladı.

Ligde 15 golü bulunan tecrübeli oyuncu, sezonun Ismael'le birlikte geçen döneminde 1 gol atabilirken geri kalan 14 golünü Güneş'le birlikte görev aldığı dönemde kaydetti.

Ligde oynanan son 3 haftada da rakiplerini boş geçmeyen Cenk Tosun, Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle 9 puana direkt katkı verdi.

GEDSON FERNANDES GOLLERLE TANIŞTI

Her iki teknik adam döneminde de kadroya ilk yazılan isimler arasında yer alan Gedson Fernandes ise performansının yanı sıra iki haftada attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.

Gol konusunda kısır bir performans yaşayan Gedson Fernandes, Güneş'le birlikte gol atmaya başlayan oyunculardan biri oldu.

Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü atan Fernandes, Kasımpaşa karşısında da Beşiktaş'ı müsabakada 1-0 öne taşıyan golü kaydetti.

Siyah-beyazlı oyuncu aynı zamanda bu gollerle profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste 2 hafta gol atma başarısı gösterdi.

REDMOND'DAN GOLLÜ ÇIKIŞ

Sezonun ilk bölümlerinde beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Nathan Redmond da Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle ivme kazanan oyuncular arasında yer aldı.

Tecrübeli teknik adamdan önce rakip fileleri havalandıramayan Redmond, Güneş'le birlikte çalışmaya başladıktan sonra golleriyle katkı sağlamaya başladı.

Ligde ilk golünü 20. haftadaki Yukatel Kayserispor deplasmanında atan Redmond, daha sonra oynanan İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında üst üste 3 hafta gol sevinci yaşadı. İngiliz oyuncu son golünü de HangiKredi Ümraniyespor deplasmanında atarak bu sezon 5 gole ulaştı.

Redmond ayrıca attığı gollerin yanı sıra 6 kez de takım arkadaşlarına gol pası vererek destek oldu.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ın bu sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği derbide attığı ve attırdığı gollerle derbinin başrolü olmuştu.

SALİH UÇAN'DAN KRİTİK GOLLER

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Salih Uçan da Güneş'le birlikte kritik gollere imza attı.

Valerien Ismael dönemindeki tek golünü Corendon Alanyaspor'a karşı atan Salih Uçan, Güneş'le birlikte görev aldığı maçlarda 2 gol daha kaydetti.

Beşiktaşlı futbolcu, Güneş döneminde Kayserispor ve MKE Ankaragücü filelerini havalandırırken siyah-beyazlı takım iki müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

SAVUNMACILAR DA GOL SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Güneş'li dönemde hücum oyuncularının gol katkısının yanı sıra savunmada görev yapan isimler de golleriyle adından söz ettirdi.

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli stoperi Romain Saiss, bu sezonki tek golünü Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbide Galatasaray'a karşı atarken, savunmanın solunda görev alan Arthur Masuaku da 2 gollük katkı sağladı.

Adana Demirspor'u Vodafone Park'ta 1-0 mağlup eden Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü atan Masuaku, siyah-beyazlıların uzun süredir kazanamadığı Medipol Başakşehir deplasmanında da sahneye çıktı ve 2-0 galibiyetle biten mücadelede 1 gol kaydetti.