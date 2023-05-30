UEFA'dan cevap gelmedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin maçları için TFF'nin aldığı kararı bir kez daha eleştirerek, şunları kaydetti: "UEFA'ya da görüşünü, bu durum sağlıklı mı diye sorduk, henüz cevap gelmedi. O konuda ısrar ediyoruz. Yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Depremden etkilenen iki ilin takımının ligde dondurulup devam etmesi çok doğal bir şey. Ben de destek verdim. Uygulamalar çok basit ve net. Herhangi bir takım ne nedenle ligden çekiliyorsa oynadığı maçlar dahil olmak üzere geçersiz sayılır. Bunu yok hükmünde kabul edip kafanıza göre karar alacaksınız, bunu depremin üçüncü günü gündeme getirip bizi zor durumda bırakacaksınız. Çok rahatsız olduğum konulardı. Ben deprem sonrası elimden gelen her şeyi yaptım. Depremi hiçbir zaman unutmayacağım, elim hep orada olacak. Bunları laf olsun diye konuşan insanlara yaptıklarının doğru olmadığını söylemek zorundayım."



KARTAL'A 1 MİLYON DOLARLIK YENİ TESİS

Beşiktaş Futbol Akademisi'nin kullanıma hazır hale getirilen yeni sahasının açılış töreni, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı. Tesis açılışında Twente ile oynanan maçın başlama vuruşunu yapan Ahmet Nur Çebi, bu tesislerin yaklaşık 1 milyon dolara mal olduğunu belirterek "Ekonomik krizin altından kalkmanın tek yolu altyapı. Rekabetten uzak hiçbir şeyde başarı gelmez. Yabancılarla rekabet eden Türk çocuklarının ortamının da sağlanması lazım. Başarı rekabetten gelir, rekabet çalışmayı gerektirir, çalışmak için de sahalar gerekiyor" dedi.



3 TAKVİYE OLABİLİR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açılışta gazetecilerin yönelttiği "Transferlerle ilgili gelişme var mı" sorusuna, "Gelecek sezon kadro planlamasını elbette yapıyoruz. Elimizde oturmuş bir takım var. Gidecek 2-3 futbolcunun yerini doldurmak için transfer yapabiliriz. Bu konu üzerine hocalarımız ve antrenörlerimiz ile sürekli iletişim halindeyiz" diye yanıt verdi.



U-16'LAR FARK ATTI

Beşiktaş U-16 Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Twente'yi 4-1 mağlup etti. Ümraniye'deki maçı Başkan Çebi ve yöneticiler de izledi. Müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde geçen siyah-beyazlılar, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ozan Sevim, Mustafa Erhan Hekimoğlu (2) ve Cumali Gürsel kaydetti.



TFF BAŞKANI OLMAYI DÜSÜNMÜYORUM

Çebi, TFF Başkanlığına aday olarak şeklindeki iddialar için son noktayı koydu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan, "Kafamda böyle bir düşünce yok. Beşiktaş'ın başkanıyım, burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Bunu kimlerin çıkardığını bilmiyorum. İyi niyetli isteyenler olabilir, onlara teşekkür ediyorum" dedi.