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Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Geoffrey Kondogbia'yı gündemine almıştı. İspanyol basını, deneyimli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:22
Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar

Atletico Madrid, Beşiktaş'a yazılan Kondogbia'dan kurtulmaya dünden razı.

Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasına rağmen Simeone, 11 hafta üst üste şans vermediği Orta Afrika Cumhuriyeti milli takım oyuncusundan vazgeçti.

Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar

El Desmarque gazetesinin haberine göre Atletico yönetimi, 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemesine rağmen Kondogbia'yı herhangi bir bonservis bedeli almadan göndermeye razı.

Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar

Ayrıca Atletico, Fransız oyuncunun yıllık 4.5 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmayı önemsiyor.

Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar

Kondogbia, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 27 maçta 2 asist kaydetti.

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