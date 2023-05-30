Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar

Atletico Madrid, Beşiktaş'a yazılan Kondogbia'dan kurtulmaya dünden razı.
Atletico Madrid, Beşiktaş'a yazılan Kondogbia'dan kurtulmaya dünden razı.
Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasına rağmen Simeone, 11 hafta üst üste şans vermediği Orta Afrika Cumhuriyeti milli takım oyuncusundan vazgeçti.
El Desmarque gazetesinin haberine göre Atletico yönetimi, 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemesine rağmen Kondogbia'yı herhangi bir bonservis bedeli almadan göndermeye razı.
Ayrıca Atletico, Fransız oyuncunun yıllık 4.5 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmayı önemsiyor.
Kondogbia, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 27 maçta 2 asist kaydetti.