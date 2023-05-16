Weghorst'un durumu karışık!

Devre arasında Beşiktaş’ı yarı yolda bırakarak Manchester United’a transfer olan Wout Weghorst için Burnley teknik direktörü Vincent Kompany’den açıklama geldi. Bonservisi Burnley’de olan Weghorst için Kompany, “Burnley futbol kulübünden Hollanda milli takımı ve Premier Lig’in ilk dördü içinde yer alan Manchester United için oynayan bir oyuncu Weghorst. Benim için en önemli şey. Kişisel olarak sezonu yüksek bir seviyede bitirmesini istiyorum. Onun iyi iş çıkarmasını istiyorum. Sonra oturup bir konuşma yapacağız” dedi.
Devre arasında Beşiktaş'ı yarı yolda bırakarak Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst için Burnley teknik direktörü Vincent Kompany'den açıklama geldi. Bonservisi Burnley'de olan Weghorst için Kompany, "Burnley futbol kulübünden Hollanda milli takımı ve Premier Lig'in ilk dördü içinde yer alan Manchester United için oynayan bir oyuncu Weghorst. Benim için en önemli şey. Kişisel olarak sezonu yüksek bir seviyede bitirmesini istiyorum. Onun iyi iş çıkarmasını istiyorum. Sonra oturup bir konuşma yapacağız" dedi.