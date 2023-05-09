Haberler Beşiktaş Kartal'a Tunuslu maestro! Sezon sonu serbest

Kartal'a Tunuslu maestro! Sezon sonu serbest

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha Ellyes Skhiri’nin peşinde. Siyah-beyazlılar ön libero mevkiine aradığı ismi Bundesliga’da buldu Köln’ün Tunuslu yıldızı Ellyes Skhiri’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.(BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Kartal'a Tunuslu maestro! Sezon sonu serbest

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Josef de Souza'nın ayrılığının ardından orta saha ve ön libero bölgesine arayışlarını sürdüren, Amir Hadziahmetovic'le birlikte rotasyonu sağlayacak bir oyuncu arayan siyah-beyazlıların gündemine Köln'le sözleşmesi biten Ellyes Skhiri geldi.

Kartal'a Tunuslu maestro! Sezon sonu serbest

M'Gladbach'ın da istediği Tunuslu oyuncu için ilk görüşme yapılırken olumlu dönüş sağlandı. Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği ön liberolar arasında yer alan Skhiri'nin en büyük özelliği defansif bir oyuncu olmasına rağmen 6 golle oldukça golcü bir oyuncu olması.

Kartal'a Tunuslu maestro! Sezon sonu serbest

KARA KARTAL BÜTÇESİNİ AŞMAYACAK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skhiri, siyah-beyazlıların maaş skalasının üzerinde bir rakam istiyor. Tunuslu yıldız rakamsal olarak şartları aşağı çekerse anlaşma olacak. Skhiri için düşünülen rakam 1-1.2 milyon euro arasında bir maaş, ayrıca 3 yıl için toplam 1.2 milyon euro'yu bulacak bir imza parası.

Kartal'a Tunuslu maestro! Sezon sonu serbest

Beşiktaş'ın ön libero için 3 yıllık bütçesi 5 milyon euro. Aksi bir durumda 3 milyon euro bonservis ödenip yılda 700 bin euro'dan 3 yılda 2.1 milyon euro almayı kabul edecek bir ön libero transferi üzerinde çalışılacak.

Kartal'a Tunuslu maestro! Sezon sonu serbest

263 MAÇA ÇIKTI

Kulüp kariyerinde toplam 263 resmi maça çıkan Ellyes Skhiri, bu periyotta rakip fileleri 29 kez havalandırırken, 13 de asist yaptı ve 42 gole direkt katkı sağladı.

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