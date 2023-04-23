Haberler Beşiktaş Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Messivari plaseyi bırakıyor"

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Messivari plaseyi bırakıyor"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. 9 maçlık yenilmeme serisini sürdüren siyah beyazlıların galibiyetini eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci yorumladı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:31
Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Messivari plaseyi bırakıyor"

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci Beşiktaş'ın galibiyetini yorumladı.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Messivari plaseyi bırakıyor"

Siyah beyazlıların galibiyetini değerlendiren, "Beşiktaş en son Sivas deplasmanında kötü oynayarak yenildi. O günden bugüne Antalya beraberliği ve Trabzon deplasmanında kötü oynayarak 1 puan aldı. Maçın net favorisiydi. Tesisle stat arası çok yakında maç oynadılar iç saha gibi" dedi.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Messivari plaseyi bırakıyor"

Mert Günok'un güven verdiğini dile getiren Kahveci, "Ümraniyespor ligin sonunda, seviyesi de belli. İlk yarıda gole de çok yaklaştılar Kayode ile kalede öyle bir Mert var ki 6 tane kalesine gelen şutun hepsini kurtarmış, 2'si karşı karşıya. Böyle maçlarda ilk golü yesen her şey olabilir. Mert de buna izin vermiyor" dedi.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Messivari plaseyi bırakıyor"

Aboubakar'ın performansından söz eden Nihat Kahveci, "Trabzonspor maçı hariç Aboubakar, Redmond gibi formda isimlerle sonuca gitmesini biliyor.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Messivari plaseyi bırakıyor"

Aboubakar'a topu kenarda ver, taç çizgisinde ver, kale önünde ver, Nişantaşı'nda ver, stada iniyor ve golünü atıyor. Böyle bir forvet. Kendisiyle yarışıyor. Tekte vuruş çatala vuruyor. Messivari topu alıp gidip köşeye bırakıyor tertemiz plaseyi. Çok şey bekliyorsun maçta belki ondan ama bir forvet golünü attıysa görevini yapmıştır" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir bikini sezonunu açtı! Öyle bir güzelleşti ki gören mest oldu! Birsu Demir'den tatil pozları...
Duygu Sarışın'dan ayrılan Çağatay Ulusoy gönlünü Ece Sükan'a mı kaptırdı? Meğerse bir aydır...
F.Bahçe için flaş transfer yorumu: Geri göndermezler!
Premier Lig ekibinden Arda hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı yorum! "Deplasman denilmez"
Beşiktaş'a derbi tavsiyesi: Kesinlikle olmamalı!
Son dakika deprem mi oldu 23 Nisan?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lorient - Toulouse maçı saat kaçta? Lorient - Toulouse maçı saat kaçta? 09:16
Ajaccio - Brest maçı saat kaçta? Ajaccio - Brest maçı saat kaçta? 09:09
Reims - Strasbourg maçı saat kaçta? Reims - Strasbourg maçı saat kaçta? 09:04
Çarpıcı yorum! "Deplasman denilmez" Çarpıcı yorum! "Deplasman denilmez" 09:01
Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçı hangi kanalda? Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçı hangi kanalda? 08:58
Bayer Leverkusen - Leipzig maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Leipzig maçı hangi kanalda? 08:52
Daha Eski
Freiburg - Schalke maçı hangi kanalda? Freiburg - Schalke maçı hangi kanalda? 08:46
Beşiktaş'a derbi tavsiyesi: Kesinlikle olmamalı! Beşiktaş'a derbi tavsiyesi: Kesinlikle olmamalı! 08:30
Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda? Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda? 08:22
Mallorca - Getafe maçı hangi kanalda? Mallorca - Getafe maçı hangi kanalda? 08:17
Barcelona - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? 08:12
Elche - Valencia maçı hangi kanalda? Elche - Valencia maçı hangi kanalda? 08:04