Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Messivari plaseyi bırakıyor"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 62'ye yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 62'ye yükseltti.
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci Beşiktaş'ın galibiyetini yorumladı.
Siyah beyazlıların galibiyetini değerlendiren, "Beşiktaş en son Sivas deplasmanında kötü oynayarak yenildi. O günden bugüne Antalya beraberliği ve Trabzon deplasmanında kötü oynayarak 1 puan aldı. Maçın net favorisiydi. Tesisle stat arası çok yakında maç oynadılar iç saha gibi" dedi.
Mert Günok'un güven verdiğini dile getiren Kahveci, "Ümraniyespor ligin sonunda, seviyesi de belli. İlk yarıda gole de çok yaklaştılar Kayode ile kalede öyle bir Mert var ki 6 tane kalesine gelen şutun hepsini kurtarmış, 2'si karşı karşıya. Böyle maçlarda ilk golü yesen her şey olabilir. Mert de buna izin vermiyor" dedi.
Aboubakar'ın performansından söz eden Nihat Kahveci, "Trabzonspor maçı hariç Aboubakar, Redmond gibi formda isimlerle sonuca gitmesini biliyor.
Aboubakar'a topu kenarda ver, taç çizgisinde ver, kale önünde ver, Nişantaşı'nda ver, stada iniyor ve golünü atıyor. Böyle bir forvet. Kendisiyle yarışıyor. Tekte vuruş çatala vuruyor. Messivari topu alıp gidip köşeye bırakıyor tertemiz plaseyi. Çok şey bekliyorsun maçta belki ondan ama bir forvet golünü attıysa görevini yapmıştır" ifadelerini kullandı.