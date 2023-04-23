Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Messivari plaseyi bırakıyor"

Mert Günok'un güven verdiğini dile getiren Kahveci, "Ümraniyespor ligin sonunda, seviyesi de belli. İlk yarıda gole de çok yaklaştılar Kayode ile kalede öyle bir Mert var ki 6 tane kalesine gelen şutun hepsini kurtarmış, 2'si karşı karşıya. Böyle maçlarda ilk golü yesen her şey olabilir. Mert de buna izin vermiyor" dedi.