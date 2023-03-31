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Gedson'a kanca

Beşiktaş’ta, geçtiğimiz sezonun ortasında transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’e İtalyan devi Lazio talip oldu!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 06:50
Gedson'a kanca
Sportitalia'nın haberine göre, Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio sezon sonu için Beşiktaşlı Gedson Fernandes'i transfer listesine aldı. Beşiktaş geçtiğimiz sezonun devre arasında Gedson Fernandes'in haklarının %50'sini 6 milyon euro karşılığında Benfica'dan almıştı. Siyah-beyazlıların oyuncunun satışından elde ettiği gelirin yarısı Benfica'ya gidecek. Fernandes bu sezon Beşiktaş forması ile ligde 24, kupada 3 maça çıktı ve 5 defa takım arkadaşlarına gol pası veren isim oldu.
2026'ya kadar sözleşmesi olan Gedson, 287 resmi maçta 13 gol 27 asistle oynadı.
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