Rize lige hazır

Ligin güçlü takımlarından Çaykur Rizespor ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri oldu. Karadeniz temsilcisinin idarecileri şampiyonluk için devre arasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Atmacalar bu dönemde tam 10 oyuncu birden transfer ettiler. Yeniden Süper Lig'e yükselmek için kadrolarını İbrahim Olawoyin, Okechukwu Azubuike, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu, Ogün Özçicek, İbrahim Pehlivan, Abdullah Yiğiter, Amilton, John Mary ve Haqi Osman ile güçlendirdiler. Takviyeler sonrasında kağıt üzerinde müthiş bir kadroya sahip oldular.

BELKİ FIRSAT TRANSFERİ

Türkiye'de transfer dönemi 5 Mart'a kadar devam edecek. Karadeniz temsilcisi kadrosunu tamamladı. Bundan sonra sadece fırsat transferi olursa harekete geçilecek. Çaykur Rizespor 10 yeni ismi kadrosuna kattığı dönemde 4 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon takıma kaptanlık yapan Selim Ay Altınordu'ya, Eren Albayrak Bodrumspor'a, Enriko Papa Sepsi OSK'ye ve Van Den Hurk Górnik Zabrze'ye transfer oldu. Çaykur Rizespor'un hedefi ilk 2'de yer alıp direkt Süper Lig'e yükselmek. Karadeniz ekibi işini play-off'a kalmadan bitirmenin planlarını yapıyor.