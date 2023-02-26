TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz Abdu Conte gelişmesi!

Transferi hızlı takımı Beşiktaş'ta harekektlilik devam ediyor... Takvim'in haberine göre kadrosuna bir sol bek eklemek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 takımlarından Troyes'da forma giyen 24 yaşındaki Portekizli yıldız Abdou Conte'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Transferi hızlı takımı Beşiktaş'ta harekektlilik devam ediyor... Takvim'in haberine göre kadrosuna bir sol bek eklemek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 takımlarından Troyes'da forma giyen 24 yaşındaki Portekizli yıldız Abdou Conte'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Önümüzdeki günlerde Conte için Fransız kulübü ile görüşmelere başlayacak Kara Kartal'da transfer için son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş'in vereceği belirtildi.
STOPERDE DE GÖREV YAPABİLİYOR
Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Moreirense'den 2.7 milyon Euro'ya Troyes'a transfer olan Conte, sol bekin yanı sıra stoper mevkisinde de görev yapabiliyor.