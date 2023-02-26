Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz Abdu Conte gelişmesi!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz Abdu Conte gelişmesi!

Beşiktaş'ta transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda sol bek bölgesi için gündeme Fransa'nın Troyes takımında forma terleten Abdu Conte geldi. Futbolcu için Şenol Güneş'in kararına göre hareket edileceği aktarıldı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz Abdu Conte gelişmesi!

Transferi hızlı takımı Beşiktaş'ta harekektlilik devam ediyor... Takvim'in haberine göre kadrosuna bir sol bek eklemek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 takımlarından Troyes'da forma giyen 24 yaşındaki Portekizli yıldız Abdou Conte'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz Abdu Conte gelişmesi!

Önümüzdeki günlerde Conte için Fransız kulübü ile görüşmelere başlayacak Kara Kartal'da transfer için son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş'in vereceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz Abdu Conte gelişmesi!

STOPERDE DE GÖREV YAPABİLİYOR

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Moreirense'den 2.7 milyon Euro'ya Troyes'a transfer olan Conte, sol bekin yanı sıra stoper mevkisinde de görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz Abdu Conte gelişmesi!

Fransız ekibi ile 2026 yılına kontratı bulunan Portekizli oyuncu bu sezon ligde 12 maça çıkıp 1 gol, 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz Abdu Conte gelişmesi!

Bu transfer hamlesi ile 4 maç daha oynaması durumunda 2.2 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Arthur Masuaku'nun da sezonun kalan kısmında yedek kalması bekleniyor.

DİĞER
Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?
Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Alexandra Stan aşk ateşini yaktı! Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ı...
İşte Şenol Güneş'in Antalyaspor maçı 11'i!
Valencia Fenerbahçe tarihine geçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Şenol Güneş'in Antalyaspor maçı 11'i!
'Omuz Omuza' kampanyası için start verildi!
26 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler (26 Şubat Pazar)
Kahramanmaraş, Hatay depremi ölü ve yaralı sayısı 26 Şubat
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'a sert eleştiri: 12 kişi de başlasalardı sonuç değişmezdi! Konyaspor'a sert eleştiri: 12 kişi de başlasalardı sonuç değişmezdi! 07:33
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 01:02
Çağdaş Atan'ın Giresunspor galibiyeti sözleri! Çağdaş Atan'ın Giresunspor galibiyeti sözleri! 01:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:02
Çağdaş Atan'ın Giresunspor galibiyeti sözleri! Çağdaş Atan'ın Giresunspor galibiyeti sözleri! 01:00
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 00:57
Daha Eski
Erman Toroğlu: TFF doğru kararı verdi! Erman Toroğlu: TFF doğru kararı verdi! 00:54
Joao de Deus: Hatırladığım en büyük trajedi bu! Joao de Deus: Hatırladığım en büyük trajedi bu! 00:54
Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! 00:54
F.Bahçe evinde hata yapmadı! F.Bahçe evinde hata yapmadı! 00:54
F.Bahçe takibi sürdürdü! F.Bahçe takibi sürdürdü! 00:54
Kayserispor Giresun'da kazandı! Kayserispor Giresun'da kazandı! 00:54