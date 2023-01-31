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Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI izle

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında heyecan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Karagümrük ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Karagümrük - Beşiktaş maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 19:49
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürme peşinde. Andre Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük ise güçlü rakibini mağlup etmek istiyor.


İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Colley, Ozdoev, Kazım, Borini, Bertolacci.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Tayfur, Gedson, Dele Alli, Redmond, Cenk, Aboubakar.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 31 Ocak Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

6 GALİBİYET ŞAMPİYONLUK GETİRMİŞTİ
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı. Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.

SİYAH BEYAZLILARDA İKİ EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamıyor. Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamadı.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR
Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden VavaCars Fatih Karagümrük galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 30 kez fileleri havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 11 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile ligde oynadığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı.


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