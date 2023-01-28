Dele Alli Alanyaspor maçındaki performansıyla Ada basınında manşetleri süsledi

Kartal'a galibiyeti getiren golleri Cenk (2) ve Leroy Fer kendi kalesine attı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dele Alli performansıyla Ada basınında manşetlere çıktı.
SENİ ÖLÜMÜNE SAVUNACAĞIZ DELE Takvim'de yer alan habere göre, İngiliz basınındaki haberde bir Beşiktaş taraftarının, "Böyle oynamaya devam et, seni ölümüne savunacağız Dele Alli" ifadelerine yer verildi.
'MAÇIN ADAMI OLDU' Öte yandan haberin detaylarında taraftarların yaptığı, "Dele Alli'nin geri dönüşü başladı" ve "Dele gol attı ve bence maçın adamı oldu" paylaşımlar da haberin detayında göze çarptı.
İTALYAN BASININDA DA YER ALDI Söz konusu haber,de "Canlanan Dele Alli, Süper Lig'de 21.haftanın açılış maçında Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetinde söz sahibi oldu ve 11'e golle geri döndü" denildi. Haberin detayında Alanyaspor'un İtalyan çalıştırıcısı Francesco Farioli'nin sahadan üzüntüyle ayrıldığına da dikkat çekildi.