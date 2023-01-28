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Dele Alli Alanyaspor maçındaki performansıyla Ada basınında manşetleri süsledi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya gösterdiği performansla damga vuran Dele Alli Ada basınında manşetleri süsledi. İşte detaylar... | BJK HABER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 16:08
Dele Alli Alanyaspor maçındaki performansıyla Ada basınında manşetleri süsledi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Beşiktaş Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Dele Alli Alanyaspor maçındaki performansıyla Ada basınında manşetleri süsledi

Kartal'a galibiyeti getiren golleri Cenk (2) ve Leroy Fer kendi kalesine attı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dele Alli performansıyla Ada basınında manşetlere çıktı.

Dele Alli Alanyaspor maçındaki performansıyla Ada basınında manşetleri süsledi

SENİ ÖLÜMÜNE SAVUNACAĞIZ DELE
Takvim'de yer alan habere göre, İngiliz basınındaki haberde bir Beşiktaş taraftarının, "Böyle oynamaya devam et, seni ölümüne savunacağız Dele Alli" ifadelerine yer verildi.

Dele Alli Alanyaspor maçındaki performansıyla Ada basınında manşetleri süsledi

'MAÇIN ADAMI OLDU'
Öte yandan haberin detaylarında taraftarların yaptığı, "Dele Alli'nin geri dönüşü başladı" ve "Dele gol attı ve bence maçın adamı oldu" paylaşımlar da haberin detayında göze çarptı.

Dele Alli Alanyaspor maçındaki performansıyla Ada basınında manşetleri süsledi

İTALYAN BASININDA DA YER ALDI
Söz konusu haber,de "Canlanan Dele Alli, Süper Lig'de 21.haftanın açılış maçında Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetinde söz sahibi oldu ve 11'e golle geri döndü" denildi. Haberin detayında Alanyaspor'un İtalyan çalıştırıcısı Francesco Farioli'nin sahadan üzüntüyle ayrıldığına da dikkat çekildi.

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