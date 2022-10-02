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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde o istatistik dikkat çekti! Erman Toroğlu da eleştirmişti...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Golsüz berabere tamamlanan karşılaşma sonrası topla oynama, ikili mücadele ve faul istatistikleri belli olurken o rakam dikkat çekti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 22:26
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde o istatistik dikkat çekti! Erman Toroğlu da eleştirmişti...

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladı.

Saat 20.00'de başlayan ve Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçta topla oynama yüzdesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'a % 52'ye % 48'lik ufak bir üstünlük sağlarken, sarı lacivertliler ikili mücadele kazanma yüzdesinde de maçı rakibinin % 52'ye % 48'le önünde bitirdi.

Dev derbide Fenerbahçe 4, Beşiktaş ise 3 kez köşe vuruşu kullandı.

İki ekip de 2'şer sarı kart gördü. Öte yandan, mücadelede hem Fenerbahçe hem Beşiktaş 19'ar kez faul yaptı.

BEŞİKTAŞ OFSAYTTAN ÇIKAMADI

Derbide en dikkat çeken istatistik ise ofsayt oldu. Fenerbahçe maçta sadece 3 kez ofsayta takıldı, Beşiktaşlı oyuncular ise 7 kez ofsayta düştü.

Bu pozisyonlardan birinde Beşiktaş'tan Wout Weghorst topu ağlara da gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

ERMAN TOROĞLU DA ELEŞTİRMİŞTİ!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını A Spor'da yorumlayan usta yorumcu Erman Toroğlu, siyah beyazlı ekibin sürekli ofsayta düşmesiyle alakalı olarak eleştiride bulunmuş ve "Eğer bu kadar ofsayta kalıyorsan dersine iyi çalışmamışsın. Fenerbahçe iyi ofsayt taktiği yapıyor. Bir takımın 6 defa ofsayta düşmesi kötü bir olay. Beşiktaş'ın ofsayt taktiğini bozması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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