Larin golle tanıştı

Sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımına imza atan Cyle Larin, yeni takımındaki gol orucunu bozdu. Belçika ekibiyle bu sezon 8 maçta yalnızca 181 dakika forma şansı bulan ve gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Kanadalı oyuncu, Club Brugge'un RFC Seraing ile oynadığı maçın 52. dakikasında attığı golle takımını öne geçirmeyi başardı ve yeni sezondaki ilk golünü atmış oldu.
Sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımına imza atan Cyle Larin, yeni takımındaki gol orucunu bozdu. Belçika ekibiyle bu sezon 8 maçta yalnızca 181 dakika forma şansı bulan ve gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Kanadalı oyuncu, Club Brugge'un RFC Seraing ile oynadığı maçın 52. dakikasında attığı golle takımını öne geçirmeyi başardı ve yeni sezondaki ilk golünü atmış oldu. Brugge maçtan 2-0 galip ayrıldı.