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Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen 29 yaşındaki yıldız Tayfur Bingöl’ü 1 senelik kiralık olarak renklerine kattı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta
Tranfser dönemine yaptığı takviyelerle damga vuran Beşiktaş, bir ismi daha renklerine bağladı. Siyahbeyazlılar uzun süredir peşinde olduğu Tayfur Bingöl için de mutlu sona ulaştı. Yerli rotasyonunu artırmak için düğmeye basan Beşiktaş, kadrosunu Alanyaspor'da forma giyen Tayfur ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibiyle 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Alanyaspor ile el sıkışan Beşiktaş, siyah beyazlı formayı giymek isteyen yıldız oyuncuyu dün akşam İstanbul'a getirdi.
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