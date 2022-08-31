Zirvenin hakimi Kartal

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında nefes kesen mücadelelere tanıklık ettik. Geçtiğimiz hafta F.Bahçe'nin oturduğu liderlik koltuğu el değiştirdi. Zirvenin yeni hakimi olan Beşiktaş, Sivasspor karşısında özellikle ilk yarıda harika bir oyun ortaya koydu. Wout Weghorst'un 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta, Sivasspor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdular. Konyaspor'la deplasmanda karşılaşan F.Bahçe, Valencia'nın atılmasıyla şok yaşadığı mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon gol yemeyen yeşil-beyazlılar, puanını 8'e yükseltti. Son haftalardaki görüntüsünden uzak olan F.Bahçe ise 7'de kaldı.



G.ANTEP'TEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Sezonun ilk derbisi olan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında ise gol sesi çıkmadı. Mücadele gücü yüksek olsa da sessiz derbinin ardından puanlar paylaşıldı. Lige hızlı bir giriş yapan Gaziantep FK, haftanın açılışında Antalyaspor'u 5-2'lik skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Hatayspor'u 1-0 yenen Kasımpaşa, ilk galibiyetini alırken; İstanbulspor da Alanyaspor'u aynı skorla geçerek 3 puanla tanıştı. Karagümrük'ün, Ankaragücü'nü 4-1 yenerek siftah yapan ekiplerden olduğu haftada, maçın ardından başkent ekibinin hocası Mustafa Dalcı'nın yerine Ömer Erdoğan'ın getirilmesi dikkat çekici gelişme oldu.