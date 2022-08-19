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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Pirlo'nun başında bulunduğu Fatih Karagümrük'ü yenerek Alanyaspor maçında alınan beraberliği unutturmak istiyor. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı öncesinde futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:30
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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