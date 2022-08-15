Süper Lig'in renkli kulübü Alanyaspor, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu "Corendon bize geçen sene de çok destek verdi. Onların uçaklarıyla uçtuk. Alanyaspor camiası olarak Corendon ailesine ne kadar teşekkür etsek az. Alanyaspor'a yaptıkları kelimelerle tarif edilemez. Hem Alanyaspor'a hem de Corendon ailesine hayırlı uğurlu olsun" dedi. Çavuşoğlu, Corendon'un isim sponsor olmak haricinde ulaşım sponsoru olarak da devam edeceğini açıkladı. Çavuşoğlu "Tarihi bir imza attık. Corendon ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarım 5 sene boyunca keyifli ve bol galibiyetli günler yazarız" ifadelerini kullandı.



ÇITAMIZI YÜKSELTTİK



Corendon Turizm Grubu Kurucu ortağı Yıldıray Karaer ise şunları söyledi "Şehrin spor kulüplerini destekliyoruz. Alanyaspor ile şu ana kadar olan işbirliğimizin çıtasını yükselttik. Alanyaspor'un her zaman yanında olacağız. İki taraf için de hayırlısı olsun"