Haberler Beşiktaş Tarihi bir imza

Tarihi bir imza

Süper Lig'in renkli kulübü Alanyaspor, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu "Corendon bize geçen sene de çok destek verdi. Onların uçaklarıyla uçtuk. Alanyaspor camiası olarak Corendon ailesine ne kadar teşekkür etsek az. Alanyaspor'a yaptıkları kelimelerle tarif edilemez. Hem Alanyaspor'a hem de Corendon ailesine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Tarihi bir imza

Süper Lig'in renkli kulübü Alanyaspor, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu "Corendon bize geçen sene de çok destek verdi. Onların uçaklarıyla uçtuk. Alanyaspor camiası olarak Corendon ailesine ne kadar teşekkür etsek az. Alanyaspor'a yaptıkları kelimelerle tarif edilemez. Hem Alanyaspor'a hem de Corendon ailesine hayırlı uğurlu olsun" dedi. Çavuşoğlu, Corendon'un isim sponsor olmak haricinde ulaşım sponsoru olarak da devam edeceğini açıkladı. Çavuşoğlu "Tarihi bir imza attık. Corendon ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarım 5 sene boyunca keyifli ve bol galibiyetli günler yazarız" ifadelerini kullandı.

ÇITAMIZI YÜKSELTTİK

Corendon Turizm Grubu Kurucu ortağı Yıldıray Karaer ise şunları söyledi "Şehrin spor kulüplerini destekliyoruz. Alanyaspor ile şu ana kadar olan işbirliğimizin çıtasını yükselttik. Alanyaspor'un her zaman yanında olacağız. İki taraf için de hayırlısı olsun"

DİĞER
Son Dakika: Cem Davran’ı kahreden haber! Cem Davran: Bir tanem vefat etti!
Bodrum'da lüks yatta sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu ile görüntülenen Özcan Deniz'in düşünceli halleri dikkat çekti
Fenerbahçe siftah arıyor! İşte Jesus'un 11'i
Jesus'un forvet ısrarı! 2 sürpriz aday
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maç sonu olay sözler! "Valerien Ismael ile olmaz"
Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
METROBÜS DURAKLARI
BEKÇİLİK SPOR MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu olay sözler! "Valerien Ismael ile olmaz" Maç sonu olay sözler! "Valerien Ismael ile olmaz" 06:33
Beşiktaş'tan sert hakem tepkisi! Beşiktaş'tan sert hakem tepkisi! 01:43
Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart doğru mu? 01:30
Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? 01:34
Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? 01:34
Beşiktaş'tan sert hakem tepkisi! Beşiktaş'tan sert hakem tepkisi! 01:40
Daha Eski
Red Bull’la uçtular Red Bull’la uçtular 01:20
İlk yarı Beşiktaş sonra Alanya! İlk yarı Beşiktaş sonra Alanya! 01:21
Bodrum fırtınası Bodrum fırtınası 01:21
İsmael’den 3 değişiklik İsmael’den 3 değişiklik 01:22
Salih nefis bitirdi Salih nefis bitirdi 01:22
N’Koudou fırtınası N’Koudou fırtınası 01:23