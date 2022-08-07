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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlupo eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna bir hücum oyuncusu daha katmak isteyen siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Beşiktaş'ın Marsilya'da forma giyen ABD'li kanat oyuncusu Konrad de la Fuente ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 13:51
UĞUR SARIKAYA
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente

Süper Lig'e Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente

Siyah-beyazlılar, orta saha ve savunma hattının dışında hücuma bir takviye daha yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente

Özellikle kanatta forma giyebilecek oyunculara yönelen Kartal için flaş bir iddia da Fransız basınından geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente

ABD'li futbolcuyu Valladolid'in de istediği ancak transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente

KONRAD DE LA FUENTE KİMDİR?

Konrad de la Fuente 16 Temmuz 2021 tarihinde ABD'de dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente

Kariyerine İspanya'da başlayan De la Fuente, Tecnofutbol ve Damm'da oynadıktan sonra Barcelona'nın altyapısına transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente

Sergilediği performansla Barcelona B takımına kadar yükselen 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 3 milyon euro bonservis bedeli karşılğında Marsilya'nın yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente

Genç kanat oyuncusu, Marsilya formasıyla geçen sezon 22 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente

De la Fuente bu maçlarda 3 asist kaydetti.

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