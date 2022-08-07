BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fransa'dan flaş iddia! Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente

Süper Lig'e Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor.
Süper Lig'e Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor.
Siyah-beyazlılar, orta saha ve savunma hattının dışında hücuma bir takviye daha yapmayı planlıyor.
Özellikle kanatta forma giyebilecek oyunculara yönelen Kartal için flaş bir iddia da Fransız basınından geldi.
RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Marsilya forması giyen Konrad de la Fuente ile ilgileniyor.
Haberde, Beşiktaş'ın, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Yunan devi Olympiakos'la yarıştığı belirtildi.
Marsilya'nın, De la Fuente'nin transferi konusunda Olympiakos ve Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürdüğü vurgulandı.
ABD'li futbolcuyu Valladolid'in de istediği ancak transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi.
KONRAD DE LA FUENTE KİMDİR?
Konrad de la Fuente 16 Temmuz 2021 tarihinde ABD'de dünyaya geldi.
Kariyerine İspanya'da başlayan De la Fuente, Tecnofutbol ve Damm'da oynadıktan sonra Barcelona'nın altyapısına transfer oldu.
Sergilediği performansla Barcelona B takımına kadar yükselen 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 3 milyon euro bonservis bedeli karşılğında Marsilya'nın yolunu tuttu.
Genç kanat oyuncusu, Marsilya formasıyla geçen sezon 22 maça çıktı.
De la Fuente bu maçlarda 3 asist kaydetti.
De la Fuente'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.