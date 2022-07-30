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BEŞİKTAŞ SAMPDORIA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş sezon öncesi son hazırlık maçına Vodafone Park'ta Sampdoria karşısına çıkıyor. Siyah beyazlılarda İspanya kampı sonra Valerien Ismael'in hangi kadro ile maça başlayacağı merak konusu karşılaşma öncesi iki takımında kadrosu netleşti. İşte ilk 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:48
BEŞİKTAŞ SAMPDORIA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanılacak karşılaşma öncesi 2 takımın kadrosu açıklandı. Valerien Ismael'in hangi kadro ile sahaya çıkacağı merak konusu İşte 2 takımın maç kadrosu;

BEŞİKTAŞ - SAMPDORIA İLK 11'LERİ AÇIKLANDI

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Ghezzal, Gedson, Muleka, Weghorst

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincón, Sabiri, Léris, Caputo.

BEŞİKTAŞ - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Sampdoria maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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