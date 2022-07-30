BEŞİKTAŞ SAMPDORIA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanılacak karşılaşma öncesi 2 takımın kadrosu açıklandı. Valerien Ismael'in hangi kadro ile sahaya çıkacağı merak konusu İşte 2 takımın maç kadrosu;
BEŞİKTAŞ - SAMPDORIA İLK 11'LERİ AÇIKLANDI
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Ghezzal, Gedson, Muleka, Weghorst
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincón, Sabiri, Léris, Caputo.
BEŞİKTAŞ - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Sampdoria maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.