Haberler Beşiktaş Rangers'ı çalıştıran Van Bronckhorst'tan Rıdvan Yılmaz'a övgü!

Rangers'ı çalıştıran Van Bronckhorst'tan Rıdvan Yılmaz'a övgü!

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Rangers'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'tan transfer edilen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'dan övgüyle bahsetti. Bronckhorst, "Rıdvan'ı kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Takımın kalitesini büyük oranda artıracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 00:26 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 01:10
Rangers'ı çalıştıran Van Bronckhorst'tan Rıdvan Yılmaz'a övgü!
Rangers'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz'dan övgüyle bahsetti.

Kulübün internet sayfasına konuşan Hollandalı teknik adam, 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan 21 yaşındaki oyuncuyu, uzun süredir yakından takip ettiğini vurguladı.

Milli oyuncudan övgüyle söz eden 47 yaşındaki Van Bronckhorst, "Rıdvan'ı kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Takımın kalitesini büyük oranda artıracağını düşünüyorum. Beşiktaş gibi gerçekten talepkar ve kazanma anlayışıyla sahaya çıkan bir takımda, son yıllarda büyük bir gelişim yaşadı ve bu durumdan çok etkilendim. Onu, önümüzdeki günlerde antrenmanlarda görmeyi ve sahaya çıkmasını dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın en önemli oyuncularından sol bek Nijeryalı Calvin Bassey'i 23 milyon avroluk kulüp rekoru bonservis bedeli karşılığında Ajax'a geçen hafta yollayan Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, bu sezon Hırvat Borna Barisic ile forma rekabetine girecek.

Rıdvan Yılmaz, altyapısından yetiştiği Beşiktaş formasıyla 62 karşılaşmada 4 gole imza atmıştı.

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