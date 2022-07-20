Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Josef de Souza'nın sakatlığı sonrasında orta saha takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılarda gündeme flaş bir isim geldi. Kara Kartal'ın geçen sezonu Getafe'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Benfica'da bulunan Florentino Luis ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

Siyah-beyazlı takımda kısa süre önce patlak veren ve camiada endişeyle karşılanan Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası kırmızı alarm verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

Oyuncunun 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle o bölgede alternatif oluşturması için maliyeti düşük bir isim isteyen Valerien İsmael'e ilk aday sunuldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

O da Benfica'nın 22 yaşındaki ön liberosu Florentino oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

1.84 boyundaki ön libero için Fransız hocanın onayını alan yönetim apar topar girişimlere de başlama kararı aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

Bu bağlamda ilk resmi temasın bu hafta kurulması planlandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

DAHA ÖNCE DE BAŞKA TAKIMLARA KİRALANDI

Gelen haberlere göre siyah-beyazlı idareciler, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Portekizli için kiralama teklifinde bulunacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

Piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan Florentino için ne kadarlık bir ücret önerileceği bilgisine ise henüz ulaşılamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

Geçen sezonu da İspanya ekibi Getafe'de kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki futbolcu konusunda Benfica'nın zorluk çıkarmayacağı yorumları yapılıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

Benfica alt yapısında yetişen oyuncu, daha önce de Fransız temsilcisi Monaco'da kiralık forma giymişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

Florentino Luis, 19 Ağustos 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

184 cm boyunda ve 65 kilo olan Florentino, sağ ayağını kullanmaktadır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

B PLANI LEVIN ÖZTUNALI

Florentino konusunda olumsuz bir cevap alması ihtimaline karşı B planını da belirleyen siyah-beyazlılar, Union Berlin'de oynayan Türk asıllı Levin Öztunalı'yı da listeye dahil etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

26 yaşındaki futbolcu da İsmael'in onayından geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal gözünü Benfica'nın ön liberosuna dikti! Florentino Luis...

Merkez orta saha olarak da görev yapabilen Öztunalı, geçen sezon başında Mainz'dan bedelsiz olarak Union kadrosuna katılmıştı.

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