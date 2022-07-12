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Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yeni transferi Romain Saiss, sakatlığından dolayı bir süredir takımdan ayrı çalışıyordu. Beşiktaşlı taraftarlar, Romain Saiss'in ne zaman forma giyeceğini merak ediyordu. Siyah beyazlılara Romain Saiss'ten bir kötü haber daha geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 13:26
Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

Siyah beyazlılar, Valerien Ismael yönetimindeki çalışmalarını Avusturya'da gerçekleştiriyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

Fransız çalıştırıcı Ismael, futbolculara yüksek tempoda antrenmanlar yaptırıyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

Siyah beyazlıların bir diğer transferi Romain Saiss ise imza sürecinden bu yana takımdan ayrı şekilde çalışıyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

Fas Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Ligi maçlarına çıkan Saiss, Liberya karşılaşmasında dizinden sakatlık yaşamıştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

32 yaşındaki stoperin ciddi bir durumunun olmadığı belirtilmişti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

13 Haziran'da oynanan Liberya müsabakası sonrası sakatlığı geçmeyen Saiss, bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

Takımla henüz idmanlara katılmayan deneyimli stoperle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

A Spor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün haberine göre, Romain Saiss'in bir süre daha takımdan ayrı şekilde çalışacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

Saiss'in ayrıca Beşiktaş'ın Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Kayserispor maçına yetişmesinin zor olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

Siyah beyazlılar, Süper Lig'deki ilk maçını 5, 6, 7 veya 8 Ağustos'ta oynayacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü haber! O maçta...

Faslı defansın Kayserispor karşılaşmasında görev alamayacağı ve ligin ikinci ya da üçüncü haftasına yetişmesinin beklendiği belirtildi.

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