Beşiktaş genç yıldız Reinier'in peşinde

Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in yanına hücum yönü daha kuvvetli olan bir 8 numara bakarken, aradığı ismi İspanya'da buldu.
Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in yanına hücum yönü daha kuvvetli olan bir 8 numara bakarken, aradığı ismi İspanya'da buldu.
Beşiktaş, Real Madrid'in geçen sezon Flamengo'dan tam 30 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Reinier Jesus Carvalho'u kiralamak istiyor.
Arayışlarına devam eden Beşiktaş, gündemine 'Yeni Talisca' olarak lanse edilen yıldız oyuncuyu aldı.
Ofansif orta saha transferini çok isteyen Valerien Ismael, Talisca etkisi yapacak bir oyuncuyu kadroda görmek istiyor.
Son olarak Dortmund forması giyen Reinier Jesus Carvalho'u transfer listesine alan Beşiktaş oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle oyuncuya kiralık teklifte bulunacak.
Real Madrid'in geçen sezon Brezilya temsilcisi Flamengo'dan tam 30 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı yıldızı 2 yıllığına kiralamak isteyen yönetim, şartları zorlayacak.
Portekiz basınına göre 20 yaşındaki Sambacı ile Benfica da ilgileniyor. İki kulüp de La Liga devini ikna etmeye çalışıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in de "Talisca'yı unutturur" dediği yıldız isim geçen sezon Borussia Dortmund'da 20 maça çıktı.
Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Reiner'in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sabah'ın haberine göre Reiner'i Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da çok istediği belirtiliyor.
REINIER JESUS CARVALHO KIMDIR?
Borussia Dortmund takımında Orta Saha mevkinde forma giyen oyuncu 20 yaşındadır.
Reinier, 19 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir.
185 cm boyunda ve 82 kilo olan Reinier, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Kiralık olarak Borussia Dortmund'da ofansif orta saha pozisyonunda oynayan Brezilyalı futbolcudur.
Ofansif orta saha mevkinde oynayan Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Dortmud formasıyla 20 maçta görev almıştır.