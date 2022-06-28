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Beşiktaş genç yıldız Reinier'in peşinde

Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda yönetim ofansif orta saha transferi için düğmeye bastı. Siyah beyazlılar, Real Madrid'in geçen sezon Flamengo'dan tam 30 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Reinier Jesus Carvalho'u kiralamak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 18:54 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 18:56
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'in yanına hücum yönü daha kuvvetli olan bir 8 numara bakarken, aradığı ismi İspanya'da buldu.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Beşiktaş, Real Madrid'in geçen sezon Flamengo'dan tam 30 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Reinier Jesus Carvalho'u kiralamak istiyor.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Arayışlarına devam eden Beşiktaş, gündemine 'Yeni Talisca' olarak lanse edilen yıldız oyuncuyu aldı.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Ofansif orta saha transferini çok isteyen Valerien Ismael, Talisca etkisi yapacak bir oyuncuyu kadroda görmek istiyor.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Son olarak Dortmund forması giyen Reinier Jesus Carvalho'u transfer listesine alan Beşiktaş oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle oyuncuya kiralık teklifte bulunacak.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Real Madrid'in geçen sezon Brezilya temsilcisi Flamengo'dan tam 30 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı yıldızı 2 yıllığına kiralamak isteyen yönetim, şartları zorlayacak.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Portekiz basınına göre 20 yaşındaki Sambacı ile Benfica da ilgileniyor. İki kulüp de La Liga devini ikna etmeye çalışıyor.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in de "Talisca'yı unutturur" dediği yıldız isim geçen sezon Borussia Dortmund'da 20 maça çıktı.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Reiner'in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Sabah'ın haberine göre Reiner'i Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da çok istediği belirtiliyor.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

REINIER JESUS CARVALHO KIMDIR?

Borussia Dortmund takımında Orta Saha mevkinde forma giyen oyuncu 20 yaşındadır.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Reinier, 19 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

185 cm boyunda ve 82 kilo olan Reinier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Kiralık olarak Borussia Dortmund'da ofansif orta saha pozisyonunda oynayan Brezilyalı futbolcudur.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...

Ofansif orta saha mevkinde oynayan Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Dortmud formasıyla 20 maçta görev almıştır.

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