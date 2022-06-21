Haberler Beşiktaş Atiba'yla 1 yıl daha

Atiba'yla 1 yıl daha

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
Atiba'yla 1 yıl daha

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba ile yola devam etmek istediklerini söyledi. Başkan Çebi, "Atiba bizim sevdiğimiz, uzun yıllarını Beşiktaş'a vermiş, oldukça katkı vererek bu süreci geçirmiş bir oyuncumuz. 8+3 yabancı kuralı ve 14 tane kadroda olabilmesi kuralı Atiba ile elimizi sözleşme yapma konusunda güçlendirmiştir. Benim için Beşiktaş'ın ekonomisi de çok önemli. Atiba'nın da bu ekonomiye katkı verecek bir birey olduğunu biliyorum. Umarım bu süreci istediğimiz süreçte geçirebilirsek Atiba 1 yıl daha devam edecektir. Bir Beşiktaşlı futbolcunun Dünya Kupası'nda oynaması da marka değeri için önem ifade ediyor" diye konuştu.

ADI SAHAYA VERİLDİ
Siyah-beyazlıların istikrar örneği olan başarılı kaptanı Atiba'ya ülkesinden anlamlı bir jest yapıldı. Sahadaki performansının yanı sıra saha dışında da çok sevilen bir karakter olan Atiba, Kanada'da doğduğu bölge olan Brampton'da açılışı katıldı. Bölgenin ilk ışıklı ve profesyonel ölçekteki sahasına Atiba'nın adının verileceği açıklandı.

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