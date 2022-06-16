Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a açıklamalarda bulundu.
"WEGHORST'A ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"
Transfer gündemleriyle ilgili soruları yanıtlayan Çebi, "Devam ediyoruz. O malum futbolcuyla, Weghorst ile görüşmeler devam ediyor. Onu da isteyen birçok kulüp var Avrupa'da. Kendisi evine dün dönebildi. Milli Takımda kamptaydı. Birkaç gün daha süre istedi. Umarız olur istediğimiz gibi. Alternatif olarak Alexander Sörloth ve Sörloth gibiler var ama Weghorst'a odaklanmış durumdayız. Olmadığı takdirde birçok forvet adayımız var" diye konuştu.
CENK TOSUN'A MESAJ...
Gündemlerine gelen eski golcüleri Cenk Tosun için de bilgi veren Çebi, "Cenk Tosun'a Beşiktaş'ın kapısı her zaman açık. Öncelik hakkı olacaktır. Benim sevmem yetmiyor. Beşiktaş taraftarının onu sevmesi önemli ama sonuç itibarıyla şartlar önemli. Ortada bir kulüp var. Taşıyacak bir sözleşme yapabilmem lazım. İyi Beşiktaşlıdır. Bizimle olmayı tercih edecektir" açıklamasını yaptı.