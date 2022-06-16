Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimi öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübün başkanı yaptığı açıklamada, Weghorst, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Gedson transferlerine de değindi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 13:19
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

"WEGHORST'A ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

Transfer gündemleriyle ilgili soruları yanıtlayan Çebi, "Devam ediyoruz. O malum futbolcuyla, Weghorst ile görüşmeler devam ediyor. Onu da isteyen birçok kulüp var Avrupa'da. Kendisi evine dün dönebildi. Milli Takımda kamptaydı. Birkaç gün daha süre istedi. Umarız olur istediğimiz gibi. Alternatif olarak Alexander Sörloth ve Sörloth gibiler var ama Weghorst'a odaklanmış durumdayız. Olmadığı takdirde birçok forvet adayımız var" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

CENK TOSUN'A MESAJ...

Gündemlerine gelen eski golcüleri Cenk Tosun için de bilgi veren Çebi, "Cenk Tosun'a Beşiktaş'ın kapısı her zaman açık. Öncelik hakkı olacaktır. Benim sevmem yetmiyor. Beşiktaş taraftarının onu sevmesi önemli ama sonuç itibarıyla şartlar önemli. Ortada bir kulüp var. Taşıyacak bir sözleşme yapabilmem lazım. İyi Beşiktaşlıdır. Bizimle olmayı tercih edecektir" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

RIDVAN YILMAZ VE ERSİN DESTANOĞLU

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için de Çebi son durumu anlattı. Beşiktaş Başkanı, "Futbolun altyapısından faydalanmanız için oradan gelmiş arkadaşların başka takımlara gitmelerine yol açacaksınız. Böylece altyapıdan diğer arkadaşlara yol açılsın. Onların gelip başarılı olmaları ve buradan başka bir yere gitmeleri pozitif bir durumdur. Rıdvan başarılıydı, önünü açacağız ki arkadan başka bir arkadaşımızı oralara getirebilelim. Görüşmelerimiz halen devam ediyor. 1-2 ufak tefek nokta kaldı. Bu noktalar benim için önemli. Nete doğru geldik ama bitmedi. Ersin'e talep var, isteyenler var. Henüz resmi değil. Sadece konuşmalar var. Umarım kısa zaman içinde teklif gelirse önünü açacağız" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

"GEDSON'U BEŞİKTAŞ'TA GÖRECEKSİNİZ"

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın eski oyuncularından biri olan ve imza attırıp Rizespor'a kiraladıkları Gedson Fernandes hakkında, "Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta. Göreceksiniz, Beşiktaş'ta göreceksiniz" derken, Roman Saiss için de "Roman Saiss çok önemli, çok iyi transfer yaptık. Karakteri üst seviyede. Kaptanlık, ağabeylik misyonu var. Onun Beşiktaş'ta geçireceği süre bize katkı verecektir. İhtiyacımız olan bölgeyi iyi bir isimle takviye ettik" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

"HAKEMLERİN ESKİ YÖNETİME VERDİĞİ ZARAR ORTADA"

TFF'deki seçimle ilgili değerlendirmeler yapan Çebi, "Türk futbolu adına bizler Kulüpler olarak beklenti içindeyiz yeni yönetimden. Kendisine konularımızı zaman zaman ilettik. Umarım hepsine çözüm getirilebilir. Türk futbolunun içinde bulunduğu durum 'mışlı muşlu' çözülecek işler değil. Ciddi şekilde ilişki, beraber çalışmayı gerektiriyor. Ne bizim taleplerimiz, ne onların 'yaptık ettik işte böyle' demeleri doğru olur.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

Münazara yapıp karar alıyorsak ne mutlu Türk futboluna. Umarım böyle bir sürecin başlangıcı olur. Geçmiş yönetim hakemler konusunda çok yıprandı. Hakemlerin eski yönetime verdiği zarar ortada. Yeni yönetimin, çalışacakları hakemleri yıpratmamalarını diliyorum ve umuyorum. Her federasyonun başarı veya başarısızlığı tartışılırken hakemler konuşuluyor. Bu yönetimin hakemlerle anılmamasını istiyorum" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

"CESARETLERİ VARSA ESKİLERİ GÖNDERİR"

Beşiktaş olarak duruşlarının olduğunu ifaden Çebi, "Benim duruşumda değişiklik yok. Hakemler, giden federasyonu yıprattı. Bundan sonrakilere de böyle sebebiyet vermemelerini diliyorum. Tertemiz, genç, akademi mezunu, 2 lisan konuşan, bu eskiden şöyle böyle yaptı denilmeyecek bir sürü genç var. Yapışan koltuğa bırakmıyor. Bu ülkede böyle bir şey var.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

Liderler önemlidir ama hakemler böyle değil. Aynı hakemlerin dön dolaş dön dolaş burada olmasını kimse bana açıklayamaz. MHK Başkanı, TFF Başkanı günah keçisi oluyor ama hakemler değişmiyor. Hepsi gitti, hakemler kaldı. Sonuç, buradayız. Arkadaşlar artık gitmeyi bilecekler. Bu yönetimin de cesareti varsa eskileri gönderir. Bence Türk futboluna çok büyük hizmet etmiş olurlar" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

"KAOS ORTAMI YARATILDI"

Siyah-beyazlıların 1 numaralı ismi sözlerine şu şekilde devam etti:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

"Kulüpler Birliği'nde bu konuda çok ince bir fikir ayrılığı vardı. Yapılmış operasyonun zamansız olduğu söylendi. Hepsinin mutabık olduğu bir şey vardı, hepsi mutsuzdular. Sonra ne olduysa, zamanlı zamansız oldu diye kaos ortamı yaratıldı. Kulüpler Birliği orada zaafiyet gösterdi. Bunu açıkça söylüyorum. Kulüpler Birliği'nin oybirliğiyle fikri alınması da doğru değil, çoğunluk yeterli olmalı. Yeni federasyonun, oy çokluğunun da yeterli olduğunu kabul etmesini istiyoruz."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

"TARAFTAR İSTEDİ, SONUÇ ORTADA"

Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun ekonomik açıdan özgür olmadığını da vurguladı. Beşiktaş Başkanı, "Ekonomi olarak Türk futbolu sıkıntı içinde. Taraftarın, futbolseverlerin göz zevkine hitap edecek isimler yerine bilinen isimleri almayı yöneticiler de kolay yol olarak buluyorlar. Taraftar da yöneticiden böyle isimler talep etmemeli. Özkaynak ve altyapı. Hepimiz için geçerli. Biz böyle bir karar alıp başlattık. Altyapı takımlarımız çok başarılı oldu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

Biz bu yolda devam edeceğiz. Takımın içerisinde olması gereken pahalı futbolcuların değeriyle gelmesi lazım. Yaşı geçmiş, menajer ayak oyunlarıyla, taraftar istiyor diye gelen futbolcularla durum belli. Alex Teixeira'sı, Pjanic'i, Batshuayi'si var. Taraftarın istediği futbolculardı bunlar. Sonuç ortada. Bir evvelki sene düşer dediler, şampiyon olduk.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

Açık ara fark yapar dediğimiz takım da ne oldu, nasıl oldu. Seyirciler gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Bana bir taraftar 'İsim transferi yapmazsanız taraftar kendini kötü hisseder' diyor. Öderken bir dert, gönderirken bir dert" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

"YABANCI SAYISI BU KADAR ZORLANMAMALI"

Beşiktaş'ın özkaynak düzeninin önemine dikkati çeken Çebi, "Taraftarın gönlü olmadığı zaman takımınız heyecan yaşamıyor. Bu heyecanı hep beraber yaşamalıyız. Taraftar isteği önemli ama ben de taraftarımı iyi yönlendirmeliyim. Ekonomiyi anlatmalıyız, genç çocukları anlatmalıyız. Ben özkaynak ve altyapı taraftarıyım. Yerli sayısı şu kadardan aşağı olmaz dediğiniz zaman 100 bin euroluk topçu yerine 3-5 milyon euro isteyen yerli futbolcular var. Nasıl olsa lokma hazır, mecburlar bizi almaya diyorlar. Yabancı sayısı bu kadar zorlanmamalı. Eskiden böyle düşünmüyordum, itiraf edeyim. Yabancı sayısında biraz daha gevşek olunmalı. Bunun adı sınırlama olmamalı. Teşvik olmalı. Yerli oynatınca TFF prim vermeli" dedi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer habeleri: Ahmet Nur Çebi ayrılığı açıkladı! İşte bonservis bedeli ve sözleşme detayları...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu! Elektrikli otomobiller için önemli yatırım...
Mehmet Büyükekşi: Yapay zeka kullanmak istiyoruz
Beşiktaş'ta kıran kırana transfer pazarlığı! Verona....
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta kıran kırana transfer pazarlığı! Verona....
Usta yazardan Beşiktaş'a transfer önerisi! "Alınması şart"
YKS'YE GİRMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?
EN TATLI KAVUN NASIL SEÇİLİR?
DGS GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ 2022
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'nin yeni başkanı belli oldu! TFF'nin yeni başkanı belli oldu! 13:46
Fırtına'da 6. ve 7. transfer gelişmesi! Fırtına'da 6. ve 7. transfer gelişmesi! 13:37
Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması! Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması! 13:19
Beşiktaş'ta kıran kırana transfer pazarlığı! Verona.... Beşiktaş'ta kıran kırana transfer pazarlığı! Verona.... 13:00
Mehmet Büyükekşi: Yapay zeka kullanmak istiyoruz Mehmet Büyükekşi: Yapay zeka kullanmak istiyoruz 12:05
Umut Bozok bombası! İstanbul'a davet edildi Umut Bozok bombası! İstanbul'a davet edildi 11:43
Daha Eski
Rossi Palmeiras'a transfer olacak mı? Flaş açıklama! Rossi Palmeiras'a transfer olacak mı? Flaş açıklama! 11:37
G.Saray'dan büyük şok! Neye uğradını şaşırdı G.Saray'dan büyük şok! Neye uğradını şaşırdı 11:28
Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu! Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu! 10:56
Sırbistan - Türkiye maçı saat kaçta? Sırbistan - Türkiye maçı saat kaçta? 10:46
Dursun Özbek'ten teknik direktör sözleri! Dursun Özbek'ten teknik direktör sözleri! 10:31
4 transfer birden! F.Bahçe ve G.Saray'a çalım 4 transfer birden! F.Bahçe ve G.Saray'a çalım 09:58