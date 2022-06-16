Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması!

RIDVAN YILMAZ VE ERSİN DESTANOĞLU

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için de Çebi son durumu anlattı. Beşiktaş Başkanı, "Futbolun altyapısından faydalanmanız için oradan gelmiş arkadaşların başka takımlara gitmelerine yol açacaksınız. Böylece altyapıdan diğer arkadaşlara yol açılsın. Onların gelip başarılı olmaları ve buradan başka bir yere gitmeleri pozitif bir durumdur. Rıdvan başarılıydı, önünü açacağız ki arkadan başka bir arkadaşımızı oralara getirebilelim. Görüşmelerimiz halen devam ediyor. 1-2 ufak tefek nokta kaldı. Bu noktalar benim için önemli. Nete doğru geldik ama bitmedi. Ersin'e talep var, isteyenler var. Henüz resmi değil. Sadece konuşmalar var. Umarım kısa zaman içinde teklif gelirse önünü açacağız" dedi.